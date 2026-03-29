篠田麻里子、再婚を報告「共に穏やかに歩んでいけたら」2024年9月には交際公表 | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの篠田麻里子が3月29日にインスタグラムを更新。再婚したことを発表した。

篠田はインスタグラムで、「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます」と切り出し、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と結婚を発表した。

今後について篠田は、「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と明かし、「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

このポストにファンからは、「おめでとうございます」「本当に嬉しいです！」「これからも応援してます」という祝福が集まっている。

篠田は2019年2月に結婚を発表。2020年4月に第一子を出産したものの、2023年3月に離婚したことを公表していた。その後、2024年9月に「週刊文春」が実業家との熱愛を報じて、篠田もインスタグラムで交際を認め、お相手について「私や娘のことを大事にしてくれる、とても尊敬できる方です」と説明していた。

※篠田麻里子が再婚を報告

