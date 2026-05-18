「“日本行き”を選ぶ20・30代韓国男性」に対する韓国芸人の“苦言”が論争に「働こうとしないだけ」 | RBB TODAY

「働こうともせずに現実のせいばかりにしている」

韓国芸人の言葉がネット上で大きな議論を呼んでいる。

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5月18日、韓国のオンラインコミュニティなどで話題になっているのは、5月1日に動画配信サービス「Wavve」で公開されたバラエティ番組『ベッティング・オン・ファクト』内での発言だ。

番組の中で、芸人のチャン・ドンミンは「働く人がいない。（今の時代に）就職できないなんて話はあり得ない」と主張した。この回では、出演者たちが「就職や結婚の選択肢として日本行きを選ぶ韓国の20・30代男性たち」というニュースの真偽を判断する討論を行っていた。

複数の事業を運営しているというチャン・ドンミンは、「求人を出しても応募者がほとんどいない。届く履歴書はほとんどが40～50代で、20～30代は影も形もない」とし、「アルバイトではなく正社員の採用公告だった。周囲の事業家たちも、皆が口を揃えて人が集まらないと言っている」と説明した。

（画像＝放送キャプチャ）苦言を呈するチャン・ドンミン

これに対し、他の出演者が「大企業の事務職ばかりを好む風潮のせいではないか」と指摘すると、チャン・ドンミンは「韓国（の企業）は退勤時間も不規則で、退社後も連絡が来続けるというイメージがあるようだが、そんな会社は今時どこにもない。自分たちが働こうとしないだけだ」と反論。

さらに「人の下で金を稼ぐことが簡単だと思っているのか。働くのが楽しい人なんてどこにいるんだ」と付け加えた。チャン・ドンミンはこの日の討論で、韓国にも十分な仕事があるため、あえて日本へ行く理由はないとし、当該ニュースを「フェイク（嘘）」だと判断した。

これに対し、ネット上では「中小企業は実際に深刻な人手不足だ」「間違ったことは言っていない」「探せば仕事はいくらでもある」など、彼の主張に共感する声が上がった。しかし、その一方で「経験者採用ばかりで新卒の行き場が足りない」「退勤後も連絡が来る会社は現実にいくらでもある」「芸能人だから世間知らずなのではないか」など、反対意見も相次ぎ、激しい議論が繰り広げられている。

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