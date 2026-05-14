少し大人びた肌見せも…IVE・イソ、純白衣装＆日本の高級ジュエリーで見せた透明感 | RBB TODAY

ガールズグループIVEの“末っ子”イソが、一層大人びた姿で人々の視線を釘付けにした。

5月14日、ファッション誌『Y MAGAZINE』は、ジュエリーブランド「TASAKI（タサキ）」とイソがコラボしたデジタル版カットを公開した。

【写真】大人びた肌見せも…イソの真っ白衣装

今回の撮影は、韓国の「成人の日（毎年5月第3週の月曜日）」を記念し、「自分に贈る初めてのラグジュアリー」をコンセプトに行われ、イソの清純さから優雅さまで、多彩な魅力を含んでいる。

公開された写真のなかで、イソは純白の衣装に真珠のジュエリーを合わせ、洗練された雰囲気を演出した。特に、より深みを増した眼差しと成熟した表情は、20歳を迎えるときめきと初々しい感性を自然に表現しており、変身する力を見せつけた。

（写真＝『Y MAGAZINE』）イソ

現場の関係者によると、イソは撮影中、末っ子らしい愛らしさはもちろん、専業のモデル顔負けのプロフェッショナルさで、スタッフの感嘆を誘ったという。

なお、イソが所属するIVEは現在、2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を通じて、世界中のファンと対面している。また、来る5月27日に日本4thアルバム『LUCID DREAM』をリリースし、日本市場の攻略に乗り出す予定だ。

イソの圧倒的なオーラが込められた雑誌カットは、『Y MAGAZINE』の公式ホームページとSNSを通じて確認することができる。

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを購入しようとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。

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