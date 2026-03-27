井上咲楽、車を買って叶えた「やりたかったこと」　1人で17キロの山道を快走 | RBB TODAY

タレントの井上咲楽が3月26日にXを更新。「車を購入してやりたかったこと」として、山で17キロのトレランをしたことを明かした。
井上は1月23日に公開したYouTube動画の中で、約600万円のMINIの新車を購入したことを報告していた。
一方、井上は26日にもXを更新し、「車を買ってやりたかったこと！」「1人で山に行ってトレランすること！」とつづり、山を背景に撮影した自撮り写真と土だらけになったスニーカーの写真を公開。
「トレラン」とは森や山などを走る「トレイルランニング」の略。
井上は「17キロ走りました～」と長距離を楽しんだことを明かし、「気持ちよかった」と振り返っていた。
ポストには、「トレラン17キロ！？ナイスランです」「かっこいい！」「車があると、行動範囲が広がりますよね」という声が集まっていた。
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