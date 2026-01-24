井上咲楽、約600万円のMINIを衝動買い！人生初マイカー納車の様子を動画で公開 | RBB TODAY

23日、タレントの井上咲楽が公式Xを更新し、人生初のマイカー購入を報告した。

井上は「【祝納車】井上咲楽、初めての車を購入。なんと！車を買いました！かわいい車をぜひ見てください！」と投稿。納車式で笑顔を見せる写真のほか、当日の様子を収めたYouTube動画も添えられていた。

動画で井上は、イギリスのプレミアムコンパクトカーブランド「MINI」の新車を購入したと報告。価格は約600万円だったという。購入のきっかけについては、仕事での失敗に落ち込んでいた日に、たまたま目の前にあったMINIのディーラーで展示車を眺めたことだったと説明。飛び込みで試乗し、「めちゃめちゃその車を気に入ったので買うことに決めました」と、勢いで決断したことを明かした。

今回の購入について井上は「人生で一番の衝動買いかもしれません」とコメント。これまでの“最大の衝動買い”は「蛭子（能収）さんの絵です。約30万円でした」と話し、それ以来の大きな買い物になったと振り返った。また車が欲しかった理由としては、「トレラン（トレイルランニング）を始めて。いつも宮﨑さん（トレランの師匠）の家に行くのが大変だなと思い始めまして。山のアウトドアスポーツをするときに車があったら便利だろうなと憧れたんですよ」と語った。

いよいよ納車式。ガラス越しに桜の花びらや風船でデコレーションされた新車を見て、井上は「え!? なにこれ！ これ私のMINIですか!?」と大興奮。カウントダウンで車がお披露目されると、車体の周りに風船が舞い、「すごい可愛い」「やっぱかっこいい」と素直なリアクションを連発した。シートの上には桜の花束も置かれており、「すごい！ありがとうございます！」と喜んだ。

さらに井上は、MINIを選んだ理由にも触れ、自身の芸能生活10年を振り返った。芸能界入りのきっかけが「Mr.ビーンのモノマネ」だったといい、「眉毛がめっちゃ太かったんです、繋がるくらい」と説明。それを見た人に「Mr.ビーンみたいじゃん！」と言われ、オーディションでもMr.ビーンのモノマネを披露して特別賞を受賞したという。イギリス発のキャラクター「Mr.ビーン」に救われた経験と、同じくイギリス生まれのMINIが重なったとし、納車の場では「初めてMINIを見たMr.ビーンのモノマネ」も披露した。緊張感のある初運転で井上は「まだ自分の車って実感ない」としつつも、「バディみたいな気持ちです」と喜びを語った。

※『【祝納車】井上咲楽、初めての車を購入。』（井上咲楽公式YouTubeチャンネルより）