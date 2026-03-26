のん、フランス発ブランド“セザンヌ”まとった洗練スタイルでパリを散策！ | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが25日、アメーバオフィシャルブログを更新。ファッション誌「GINZA」のWEB特集「のんと〈セザンヌ〉の、パリで過ごす一日」の撮影カットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。

この日、「日々のドレス」と題してブログを更新したのんは、フランス発のブランド〈Sézane（セザンヌ）〉をまとったビジュアルを複数枚公開。パリの街並みを背景に、日常の中に溶け込む洗練されたスタイリングを披露した。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

さりげない小花の刺繍がアクセントな淡いブルーのデニムセットアップにレースのインナーを合わせた装いで、窓辺に立ちコーヒーカップを手に物思いにふける姿や、カーディガンはボタンを留め、赤いドットスカートを合わせたコーディネートでは、バルコニーにもたれながら遠くを見つめる姿、大胆なバックオープンが特徴のブラウンのドットトップスにシンプルなパンツスタイルで、パリの街を歩く自然体な姿などとなっている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

特集では「街を歩き、カフェに寄り、部屋でくつろぐ。日常を、ほんの少しドレスアップ。」というテーマのもと、のんがパリの日常を体現。ナチュラルでありながらもどこか芯のある佇まいが際立っている。

この投稿にファンから「可愛い」「シンプルな色使いが似あってて、良い」「素敵なドレス」「雰囲気も素敵だしのんちゃん可愛い！！」「なぜかドキドキ」「綺麗」「カッコいい」などの声が寄せられている。