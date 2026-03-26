札幌・すすきのの顔「ニッカおじさん」がリニューアル「ただ今、お色直し中じゃ」 | RBB TODAY

ニッカウヰスキーが3月26日に公式Xを更新。北海道札幌市のすすきの交差点の巨大看板が「お色直し中」であることを報告した。

ニッカウヰスキーのネオン看板はすすきの交差点のシンボル的存在として知られ、いわゆる「ニッカおじさん」はランドマークとなっている。

一方、ニッカウヰスキーは26日にXを更新し、「お知らせ」「札幌・すすきの交差点にあるわしの巨大看板が、ただ今、お色直し中じゃ」と看板をリニューアルしていることを報告した。

観光客が「ニッカおじさん」を見られないことに、ニッカウヰスキーは「すすきのの夜に輝くわしに会いに来てくれた皆には誠に申し訳ないのう。。」とつづっていた。

なお、リニューアルは4月7日とのこと。「新しい顔を見せられるぞい！それまでしばしの間、待っていておくれ！」と呼びかけていた。

このポストには、「髭のおじさん、変わるんだ」「おじさん居ないとシックリ来ない」「どんなお色直しになるのかな」という声が集まっていた。

※ニッカウヰスキーがすすきの交差点の巨大看板リニューアルを報告

