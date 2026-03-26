鈴木亮平、自身の「なりすましアカウント」認証に驚愕「なにやってんだX！」その正体は…？ | RBB TODAY

俳優の鈴木亮平が3月25日にXを更新。自身を騙るXアカウントが認証を得たことに驚きを明かした。

現在、日曜劇場「リブート」（TBS系）で主演を務めている鈴木。演じているのは妻殺害の容疑で追われることになったパティシエ・早瀬陸。早瀬は警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩の顔に整形して真犯人を追うという設定になっており、整形前の早瀬は俳優の松山ケンイチが演じていた。

そんな中、松山は24日にXで、「皆さんこんにちは鈴木亮平です」と名乗り、アカウント名を「鈴木亮平【リ】」と変更。「最後にリブートバレするのは誰アンケート」とし、視聴者に向けてアンケートを行っていた。

一方、鈴木はこのポストに反応し、「いやいや何やってんのマツケン！！！！本気でそれで行くの！？ 日曜日まで！？ どうかしてるぜあんた！」と困惑したようにつづった。

しかし、松山は「Xから認証頂きました」とXの認証バッジが付与されたことを報告し、「最終回まで駆け抜けます」と宣言した。

このポストに鈴木は「いやX！ なにやってんだX！なりすましアカウントだからそれ！」とツッコミを入れていたが、松山はその後、アカウント名を「鈴木亮平改」に変更。さらに26日には「新・鈴木亮平」にし、おふざけを続けている。

※鈴木亮平、自身のニセアカウントの認証に驚き

※松山ケンイチ、アカウント名を「鈴木亮平」に

