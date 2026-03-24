原つむぎ、豊満バスト際立つセクシーショットを公開！「よく見ると…」と意味深投稿で話題 | RBB TODAY

グラビアアイドルの原つむぎが3月23日に公式インスタグラムを更新。ベッドに横たわってピースをする自身の写真を公開した。

原はポストに「よく見るとセクシーショットです笑」とコメント。

写真には、白のタートルネックニットを身に纏った原がベッドの上でリラックスした様子を披露。

身体にフィットしたニットで下着がくっきりと浮かび上がり、そのグラマラスなボディを存分に強調。ピースサインを掲げた可愛らしい笑顔と、セクシーなボディラインのコントラストが魅力的な一枚となっていた。

兵庫県出身の原は、2020年にグラビアアイドルとしてデビュー。保育士の資格を持つという異色の経歴を持ちながら、「令和の完売女王」の異名を取るほどの人気となっている。

このポストには、「最近ますます素敵ですね」「シースルー感が…」「めちゃくちゃ素敵」という声が集まっていた。

※【画像】原つむぎがセクシーショットを公開

