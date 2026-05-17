“第2の全盛期”迎えたTWICE・ジョンヨン、闘病時を振り返り涙「姉に『身体がおかしいよ』と…」 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのジョンヨンが、実の姉で女優のコン・スンヨンへの感謝を伝えながら、涙を流した。

5月17日、tvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、「ジョンヨンの最もつらかった時期。いつも隣で支えてくれたコン・スンヨン」という説明とともに、短い予告動画を公開した。

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動画を通じて、ジョンヨンは番組にゲスト出演した姉に向けて、愛情を示した。まず、彼女は、去る2020年に健康上の問題で活動を休止したことについて、「本当に姉にたくさん頼っていた」と明かした。

続けて、「精神的につらかった時期だったので、姉が私を捕まえて『ちょっと身体がおかしいよ。病院に行くべきだと思う』と言ってくれたおかげで、正確な診断を受けることができた」と告白した。

加えて、「『クッシング（症候群）』は、初めて聞く単語だった。姉のおかげでこうして治療も上手くいって、健康になれたので、すごく感謝している」と姉への感謝を伝えた。

（写真＝tvN）1枚目：ジョンヨン

ジョンヨンは、「まず、姉が最近すごく人気で、上手くいっていて本当に嬉しい。私の姉になってくれて本当にありがとう。泣きそう。ありがとう、そしてごめんね」と話しながら、涙を流した。

妹の映像を見たコン・スンヨンも、ともに涙を流した。彼女は、「こんな話をしてくれるとは思わなかった。（昔）叩いてごめんね」と笑いながら、涙を拭った。

また、コン・スンヨンは妹が闘病していた時期について、「あのとき、ジョンヨンが本当につらそうで、ただ1人にしておくのがあまりにも不安だった。寮で暮らしていたときもずっと会いに行っていたし、自分の家にも泊まらせて、とにかくずっとそばで過ごしたかった。だから『一緒に暮らそう』と」と当時を振り返った。

（写真＝tvN）2枚目：コン・スンヨン

最後に、コン・スンヨンは妹について「今、こうして乗り越えてくれて、本当にありがとう。『妹がすごく綺麗になった』『全盛期を取り戻した』という話が聞こえてくるので、私もすごく気分が良い。妹は何をやっても一生懸命にやる子だし、上手くやるので、私も信じて疑わない」と語り、格別な愛情を覗かせた。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン～恋する仲人～』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。

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