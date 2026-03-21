夫や娘に続き、23歳年下の妻にも広告オファー殺到　“一家で売れる”韓国芸能人夫婦が話題 | RBB TODAY

タレントのパク・スホンの23歳年下の妻であるキム・ダイェが、“セレブ一家”として注目されている心境を明かした。

夫や娘に続いて、自身にも広告業界からオファーが相次いでいるようだ。

【写真】パク・スホン、23歳年下の妻とツーショット

キム・ダイェは最近、自身のSNSストーリーに「最近の自分を表している絵文字」とコメントし、カカオトークの会話画面のキャプチャを公開した。

公開された画像には「私は運がいい」「仕事運がある」「やるしかないでしょ」など、多忙な状況をユーモラスに表現したフレーズと、夜遅くまで働く“残業”の絵文字が含まれており、目を引いた。

（画像＝キム・ダイェSNS）

最近、パク・スホンとキム・ダイェ夫妻には嬉しいニュースが続いている。

パク・スホンが紹介したチャイルドシート商品がカカオギフトのベビー・キッズ部門で1位を獲得したほか、娘も生後13カ月の時点で17本もの広告に出演し、“ベビースター”として存在感を示している状況だ。

さらにキム・ダイェ自身も最近、乳酸菌製品のモデルに起用されるなど、一家そろって“人気セレブ”として浮上している。

特にキム・ダイェは、妊娠・出産の過程で90kgまで増えた体重を、運動と徹底した食事管理によって33kg減量し、現在は57kgを維持。全盛期を思わせる美貌を取り戻した。

ブランド側は「普段から健康的で自己管理を徹底している姿に感銘を受け、モデルに起用した」と説明した。

なお、パク・スホンとキム・ダイェは2021年に結婚し家庭を築き、2024年10月には第一子となる女児の誕生を発表し、多くの祝福を受けた。パク・スホンは53歳で父親になったことになる。

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