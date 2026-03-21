EXO、新ALミリオンセラーの勢いそのままに…ワールドツアー＆バラエティで世界的人気を拡大！ | RBB TODAY

EXOがアルバム活動に続き、ツアーやバラエティを通じてグローバルでの人気を維持している。

EXOは約6年4カ月ぶりとなる6度目の単独コンサートツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」の開催を予告。発表と同時に大きな反響を呼び、5月9～10日に台湾・台北公演の追加開催も決定した。

【写真】EXO元メンバーたち、今どこで何している？

これにより、ソウル、ホーチミン、名古屋、台北、バンコク、マカオ、大阪、ジャカルタ、香港、クアラルンプール、マニラ、東京、高雄、シンガポールの世界14地域を巡り、現地ファンと会う予定だ。

ツアーの幕開けとなるソウル公演は、4月10～12日にKSPO DOMEで開催される。すでに全公演が完売しており、現地に足を運べないファンのために、最終日の12日公演は「Beyond LIVE」および「Weverse」を通じてオンライン生中継されることが決定し、高い関心を集めている。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

また現在放送中のEXOのリアリティバラエティ『EXOのあみだで世界旅行～済州島編～』も好評を博している。毎週水曜午後8時にMnetやWavveなど韓国国内はもちろん、KOCOWA+（アメリカ・ヨーロッパ・オセアニア）、U-NEXT（日本）、friDay Video（台湾）、True Visions Now（タイ）など海外OTTプラットフォームでも配信され、メンバーの済州島での旅行記が公開されている。

3月18日に放送された第3回では、「5人1部屋」で過ごした夜に続く旅行2日目のエピソードが描かれた。メンバーたちは朝食のため、漁網あみだで得たランダムな食材を使って料理の腕前を披露。また、それぞれの世界観における“超能力”を取り戻すというコンセプトのもとミッションに挑み、息の合ったチームワークで笑いを誘った。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

EXOは今年1月19日にリリースした8thフルアルバム『REVERXE』で、通算8作目のミリオンセラーを達成。

さらに、iTunesトップアルバムチャートで世界48地域1位、中国・Tencent Music傘下の5大音楽プラットフォーム統合K-POPチャートで週間1位、HANTEOチャートのワールド・アルバムチャート週間1位、Circleチャートのリテールアルバムチャート月間1位、音楽番組5冠グランドスラムを達成するなど、圧倒的な成果を収めている。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】EXOメンバー、MV制作費“未払い”？

■【写真】カイ、“素肌ジャケット”で腹筋披露

■【写真】EXO、8年ぶりの舞台に号泣…感動ショット