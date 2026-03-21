自宅を狙った強盗犯を素手で制圧したナナ、証人出廷を拒否…殺人未遂で逆告訴する悪質な犯人 | RBB TODAY

ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナと彼女の母親が、自宅に侵入して強盗を試みた30代の男性A氏の裁判において、証人として出廷しないという意思を改めて表明した。

3月21日、ある韓国メディアによると、ナナの母親は最近、議政府（ウィジョンブ）地方裁判所南楊州（ナミャンジュ）支部を通じて、強盗致傷罪で起訴されたA氏の裁判に関する証人不出頭届と理由書を提出した。ナナもこれに同意する意見書を裁判所に伝達し、加害者との法廷での対面を拒否した。

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2025年11月15日未明、A氏九里（クリ）市峨川洞（アチョンドン）のナナの自宅に梯子を使って侵入し、凶器で親子を脅迫した疑いを持たれている。当時、ナナは寝ていたところ、母親の異変を察知して駆けつけ、素手で暴漢を制圧して、警察に引き渡した。

事件後、拘置所に収監されたA氏は、「ナナが先にナイフで首を刺した」として殺人未遂の罪で反訴するなど、荒唐無稽な主張を展開したが、警察はナナの行為を「正当防衛」と判断し、不送致を決定した。

ナナ

これに対し、ナナ側はA氏を虚偽告訴罪で追加告訴し、強硬対応を行っている。

ナナの所属事務所SUBLIMEは、「加害者が有名人であることを悪用して事実を歪曲し、倫理に反する二次加害を都合よく行っている」として、「いかなる妥協もなく、厳重に法的責任を問う」と強調した。

なお、ナナは最近、YouTubeチャンネル「Zzanbro」に出演し、当時の緊迫した状況を伝え、「武術を学んだことはないが、お母さんが危ないという直感1つで、本能的に飛びかかった」と明かした。

3月24日に予定されている公判において、ナナと母の不出頭の意思が受け入れられるか、注目されている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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