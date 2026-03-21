20kgの減量…あの“健康美”はどこへ？ 激変した「骨ばった細身」でハ・ジウォン＆ソユが話題 | RBB TODAY

女優ハ・ジウォンとSISTAR出身のソユが、“健康美”のイメージを一変させた。

かつての引き締まった体型から、“骨ばった細身”ともいえるほどの変化が話題となっている。

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ハ・ジウォンとソユは、もともと筋肉質でしなやかな体が魅力だった。しかし、ダイエットの過程で筋力トレーニングを行わず筋肉を落としたことで、以前よりもさらにスリムな体型になった。

YouTubeチャンネル「ソン・シギョン SUNG SI KYUNG」では最近、「ソン・シギョンの会うはず、ハ・ジウォン 久しぶりに会ったハ・ジウォンさんと楽しい話をしました～」というタイトルの動画が公開された。

ハ・ジウォンは現在放送中のドラマ『クライマックス』（原題）で女優チュ・サンア役を演じており、その役作りのために体型に変化を加えた。劇中の自分のイメージを完全に消そうとしたというハ・ジウォンは、「監督が私のことをよく知っているので、叫ぶときや笑うときに少しでも“ハ・ジウォンらしさ”が見えたらすべて消して撮り直した。その作業にはかなり神経を使った」と語った。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジウォン

特にハ・ジウォンは、役作りのために体型まで変えたという。「“ハ・ジウォン”といえば健康的なイメージがあるので、体もあえて変えた。強い運動やウエイトで筋肉を小さくし、ストレッチで体を細く長く見せた。“自分を消す”作業のほうが難しかった」と明かした。

また、ハ・ジウォンは体型維持の秘訣について「ストレッチを一生懸命やっている。ヨガのようなストレッチだ。原理を理解しながら運動するのが好きだ」と語り注目を集めた。

さらに「以前はトレーナーに言われるままにやっていたが、今は自分の筋肉を理解して、一つの動きでも効果的に体をチェックできる。なぜそれをやるのか、どんな効果があるのかを理解すると運動はうまくいく。1日1つの動きでも効果的にできるので、たくさんやるのではなく“上手にやる”ようになった」と話した。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジウォン

その徹底した役作りが、現在の印象的なビジュアルにつながっている。

一方、見た目の変化が話題となっているソユはどうだろうか。

彼女は「有酸素運動は1日1時間、2分歩いて2分走るのを繰り返し、40分以降は傾斜12・速度5で歩き、傾斜15に上げてランジをする」と説明した。食事は「低糖中心だが、食べたいものは食べる」とし、無理な食事制限はしていないという。

YouTube番組「乾杯する兄シン・ドンヨプ」出演後には、変化した外見から整形疑惑まで浮上したが、ソユは「目頭切開はメイク効果、唇はオーバーリップ」とし、「目を整形したと思われるのはありがたい。きれいになったという意味だから」と明るく釈明した。

（写真提供＝OSEN）ソユ

特にソユは20kgの減量に成功した。「みんなは10kg減ったと思っているが、実際は48kgまで落としたので20kg減量したことになる。それで顔立ちも変わった。68kgだったことを言わなかったのは、自分でも恥ずかしくて言えなかった」と語った。

さらに停滞期の克服法についても明かした。ソユは「54～56kgの区間で体重が落ちなくなった」とし、「筋肉量を減らし、有酸素運動の比重を増やした。重いウエイトの代わりに自重トレーニングを中心にした」と説明。「特に下半身の運動をほとんどしなかったことで脚やヒップの筋肉が落ち、その時に体重が急激に減った」と付け加えた。

かつての“健康美”から一転、極端ともいえるスリムなスタイルへと変化した2人。その変貌は、称賛とともにさまざまな反応を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

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