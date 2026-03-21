「ご飯は半分だけ！」“食べ残し”に批判殺到　ダイエットを頑張る韓国歌手の義姉に向けられた厳しい目線 | RBB TODAY

“食べ残し”に批判が殺到した投稿が波紋を広げている。

歌手ミナの義姉として知られるパク・スジが公開した食事動画が、思わぬ議論を呼んだ。

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パク・スジは最近、自身のSNSストーリーに「ご飯は半分だけ！良いランチを」とコメントし、食事の動画を公開した。

動画の中で彼女は、飲食店でご飯やスープ、各種おかずを半分以上残したまま食事を終え、ダイエットドリンクを飲む様子を見せた。

少食を実践するダイエットの日常を収めた投稿だったが、反応は分かれた。「自己管理がすごい」といった応援の声がある一方で、「最初から少なく取るべきだった」「食べ物がもったいない」といった食品ロスを指摘する声も相次ぎ、賛否が巻き起こった。

議論が広がると、パク・スジは翌日、SNSストーリーに「お腹いっぱい」と短く投稿し、食べ残しのないきれいな食器の写真を公開した。直接的な釈明は避けつつ、行動で示した形だ。

（画像＝パク・スジSNS）批判のあった投稿（左）と、その翌日の投稿

パク・スジは歌手リュ・ピルリプの実姉であり、ミナの義姉として知られる人物だ。

昨年8月、ミナとリュ・ピルリプ夫婦のYouTubeチャンネルに出演し、最大146kgから70kg台までの減量に成功したことを明かし、大きな話題となった。その後は演技にも挑戦するなど活動を広げていたが、体調不良で運動を中断したことでリバウンドを経験したと率直に告白している。

現在は78～82kgの間で停滞期にあり、最近では81.7kgを記録するなどやや増加した近況も伝えていた。

議論の中でも食事管理を続けるパク・スジ。減量とともに、その言動にも引き続き注目が集まりそうだ。

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