市販シュークリーム食べ比べランキングが発表！気になる1位は？ | RBB TODAY

テストするモノ批評誌「MONOQLO」（晋遊舎）2026年6月号で、スーパーやネットショップなどで購入できるシュークリーム18製品の検証結果が発表された。

お手頃価格でリッチ気分を堪能できる逸品を調査!!

同誌では、クリームの味わい40点、生地の味わい30点、バランス20点、リピート度10点の計100点満点で評価。編集部員と料理のプロが食べ比べ、上位10製品をランキング化した。

1位に選ばれたのは、銀座コージーコーナー「ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）」（実勢価格194円）。総合95点で金賞を獲得した。プロからは「純喫茶っぽくコーヒーと一緒に食べたいシュークリームですね。コーヒーの香りに負けない存在感が素晴らしいです」と高く評価された。

2位はYATSUDOKI「シャトレーゼ自社農場 放牧平飼いたまごのカスタードクッキーシュー」（実勢価格270円）。卵黄の旨みを感じるカスタードクリームと、ザクザクとしたクッキーシュー生地のバランスが好評だった。

「銀賞：YATSUDOKI シャトレーゼ自社農場 放牧平飼いたまごのカスタードクッキーシュー」実勢価格：270円／94g

3位には、銀座コージーコーナー「ジャンボシュークリーム（カスタード）」（実勢価格194円）がランクイン。バニラシードや洋酒の香りが感じられるカスタードクリームが評価された。

「銅賞：銀座コージーコーナー ジャンボシュークリーム（カスタード）」実勢価格：194円／103g

4位はローソン「カスタード パイシュー」（実勢価格254円）。ミルフィーユのように層になったパイシュー生地が特徴で、生地の完成度が高く評価された。5位には、ビアードパパ「クッキーシュー」（実勢価格270円）が入り、ふんわり、サクサク、カリカリとした複数の食感を楽しめる生地が支持を集めた。

「A評価：ローソン カスタード パイシュー」実勢価格：254円／77g

「A評価：シュークリーム専門店ビアードパパ クッキーシュー」実勢価格：270円／78g

6位はシャトレーゼ「プレミアム カスタードシュー」（実勢価格216円）、7位はモンテール「牛乳と卵のシュークリーム」（実勢価格138円）。8位には、シャトレーゼ「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」（実勢価格108円）、ファミリーマート「たっぷりクリームのダブルシュー」（実勢価格198円）、ローソン「バニラ香るカスタードクッキーシュー」（実勢価格214円）が同率で並んだ。

「B評価：シャトレーゼ プレミアム カスタードシュー」実勢価格：216円／98g

「B評価：モンテール 牛乳と卵のシュークリーム」実勢価格：138円／67g

詳しい検証結果は「MONOQLO」2026年6月号に掲載されている。