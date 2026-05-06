TS・Vが作った『Into the Sun』がいまSNSで世界に広がる理由 | RBB TODAY

BTSのVが手がけた『Into the Sun』が、コンサート会場を越えてSNSへと広がっている。

楽曲のメッセージを込めたダンスの動きが、世界中のファンによるチャレンジへとつながり、新たなコミュニケーションの形となっている。

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Vは、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『Into the Sun』で、メインの作詞・作曲に参加した。

Vは楽曲誕生の背景について、「運動をして帰る途中でひとつのテーマが浮かんだのですが、その瞬間突然インスピレーションが湧いて、すぐに歌ってみました。現場での反応も良く、全体のメロディーもすごく気に入ってもらえたので、今回のアルバムに収録されることになりました。その曲が最後のトラック『Into the Sun』です」と明かしたことがある。

(写真提供=V ファンクラブ)

ステージ上の場面も話題となっている。BTSは4月9日、11日、12日に高陽(コヤン)総合運動場でワールドツアー『ARIRANG』コンサートを開催した。このステージでVは、『Into the Sun』の歌詞に合わせた動きを披露し、公演後、そのダンスは世界中のファンの間でチャレンジとして広がった。

SNSには、年齢や性別、場所を問わず『Into the Sun』チャレンジの映像が投稿されている。動きはシンプルだが、歌詞の意味を正確に伝えている。幼いファンから年配のファン、体の不自由で激しいダンスが難しいファンまで一緒に参加しながら、楽曲のメッセージをさらに広げている。

『Into the Sun』は海外の批評家からも注目を集めた。ニューヨーク・タイムズ、BBC、ガーディアン、ローリングストーン、ハリウッド・リポーター、Clashなどが好評を寄せ、ローリングストーンはこの曲を「陶酔的」と表現した。ガーディアンは「最後に驚きが残されている」と評価した。

『Into the Sun』は、アルバムの最後のトラックとして始まったが、今ではファンが一緒に歌い、踊る楽曲へと広がり続けている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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