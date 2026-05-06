夫婦でもここまで違うのか。秋山成勲＆SHIHOのグラビア比較 | RBB TODAY

秋山成勲とSHIHO夫妻が、同じ時期に公開したグラビアで注目を集めている。公開直後からオンライン上でも、2人のスタイルをめぐる比較が続いている。

最近、放送やYouTubeなどで活発な活動を続けている2人は、それぞれ『GQ』と『VOGUE』5月号を通じてグラビアを公開し、それぞれ異なる魅力を披露した。

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今回のグラビアで共通して目を引く要素はサングラスだ。同じアイテムを活用しながらも、完成した雰囲気ははっきりと分かれている。

(画像=『GQ』『VOGUE』5月号)

秋山成勲は、ブルートーンの強烈な背景の中で持ち前の力強い男らしさを見せた。さまざまなサングラスを自然に着けこなし、重厚でカリスマ性のあるイメージを完成させた。

一方、SHIHOは抑制の効いた表現と洗練された演出で、対照的な雰囲気を見せている。トップモデルらしいポーズとディテールが加わり、整えられたムードが際立っている。

同じアイテムを使いながらも、まったく異なるスタイルを完成させた点で、2つのグラビアは自然と比較される構図を生んでいる。

なお、2人が着用したアイウェアは、それぞれPOLICEとFerragamoの製品であることが知られている。

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