BLACKPINK・ジスをまるで“盗人呼ばわり”? “消えた衣装”騒動に波紋 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジスが、海外デザイナーの衣装未返却騒動に巻き込まれている。

ベルギー・アントワープを拠点とするファッションブランド「JUDASIME」を率いるデザイナーのベンジャミン・ボルトマンスは最近、自身のSNSを通じて、ジス関連のアルバムカバー撮影のために衣装や小物を韓国とアメリカへ送ったものの、6か月が過ぎても一部を返却されていないと主張した。

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彼はジスのSNSアカウントをタグ付けし、「私の物を返してほしい」と要求した。続けて、「ジスが私の物を持っていった。彼女と韓国チームにアルバムカバー作業のため、さまざまな物品を送ってから、すでに6か月が経っている」と指摘した。

ボルトマンスは、撮影日程が何度も延期され、その後も物品返却の有無について回答を受けられなかったと主張し、「前回のコレクションの中でも非常に重要な3作品で、価格もかなり高かった。そこで法的措置を取ろうとして送り状と契約書を送ったが、誰からも返答がなかった」と明かした。

(写真=ベンジャミン・ボルトマンスSNS)

騒動が大きくなると、彼は追加の動画を投稿し、「ジスの件について、すべてをはっきりさせたい。私は実際にジスを攻撃したことはない」と釈明。さらに、「チームの誰からでも返答をもらうためにジスの名前を使った。ジスの名前が撮影関連のメールに入っていた」と説明した。

ただし、問題提起そのものは撤回しなかった。「若いデザイナーとして、私たちは作品に多くの時間を注いでいる」とし、「6か月間返答もなく、尊重もされないのはひどいことだ」と語った。

その後、状況には一部進展があった。ボルトマンスは5月6日、「幸い、アメリカ側から連絡が来た。今回の問題を解決するため、スタッフ1人を韓国に送る予定だと言っていた」と伝えた。さらに、「今回のプロジェクトに動員されたデザイナーは10人にのぼるが、ようやくすべてのデザイナーが自分の作品を返してもらえるようになった」と明らかにした。

(写真=ジスInstagram)

現在まで、ジスと所属事務所BLISSOO側は、この騒動について別途コメントを出していない。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

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