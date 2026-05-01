佐世保バーガーから対馬の極上本マグロ丼まで！東武池袋に長崎・神戸・横浜の港町グルメが集結 | RBB TODAY

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佐世保バーガーから対馬の極上本マグロ丼まで！東武池袋に長崎・神戸・横浜の港町グルメが集結

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佐世保バーガービッグマン
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　東武百貨店 池袋本店は、8日から12日まで、8階催事場で「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」を初開催する。長崎、神戸、横浜のグルメや工芸品など約50店舗が出店する催事で、港町ならではの食文化を楽しめる内容となっている。

三井楽水産

　長崎グルメでは、佐世保バーガービッグマンの「佐世保海軍ローストビーフバーガー」が登場。自家製パテ2枚にローストビーフを重ねた東武限定商品で、価格は1個2,801円（税込）。各日20点の販売予定となっている。

　魚介メニューでは、対馬の季節の「極上本マグロ丼」をイートインで提供する。対馬直送の本マグロを使った一杯で、価格は1人前3,300円（税込）。三井楽水産からは「五島鬼鯖棒鮨」が登場し、価格は1本3,780円（税込）となっている。

　神戸エリアでは、淡路島のレモンとフレッシュバジルを合わせたジェラテリア モンクションの「レモンバジリコのソルベ」を用意。価格は1個650円（税込）で、各日30点の販売予定。TOKINONEの「焼き立てアップルパイ」は、りんごにレーズンとくるみを合わせた一品で、価格は1個981円（税込）。

TOKINONE

　横浜グルメでは、横濱ハーバーの「焼きたてハーバーダブルマロン」が県外初出品として登場する。店内で焼き上げるメニューで、価格は1個270円（税込）。このほか、もちもち生地にマロン餡とカスタードを合わせたクリームを包んだ「横濱ハーバーはまっこもちクリーミー」も1個151円（税込）で販売される。

横濱ハーバー　焼きたてハーバー
横濱ハーバー　はまっこもちクリーミー

　営業時間は午前10時から午後7時まで。イートインは閉場30分前がラストオーダーとなる。商品の数には限りがある。


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