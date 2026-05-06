上位5人の顔ぶれ納得。“好感度が高すぎて逆に大変”なスターたち | RBB TODAY

“模範的なイメージ”が、かえって負担になるスターたちがいる。

韓国メディア『DC Inside』が4月27日から5月3日まで、「模範的なイメージのせいで、小さな論争も大きく注目されそうなスターは？」というテーマで投票を行った結果、チャン・ウォニョン、ユ・ジェソク、パク・ウンビンが上位に入った。

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総投票数1万3073票のうち、1位はガールズグループIVEのチャン・ウォニョンだった。チャン・ウォニョンは2000票を獲得し、16％の得票率を記録した。

チャン・ウォニョンは普段から徹底した自己管理と細やかな気配りある態度で、ファンから愛されている。高い人気を誇るだけに、ちょっとした行動にも視線が集まりやすい。

(写真提供=OSEN)チャン・ウォニョン

2位はユ・ジェソクだった。ユ・ジェソクは1844票、15％の得票率を得た。“国民MC”と呼ばれる彼は、謙虚な姿勢と周囲への気配り、継続的な善行によって、長年にわたり模範的なイメージを保ってきた。

3位はパク・ウンビンだった。パク・ウンビンは1465票、12％を獲得した。子役時代から着実に活動を続けてきた彼女は、深みのある演技力と誠実な姿勢で高く評価されてきた。

(写真提供=OSEN)パク・ウンビン

パク・ウンビンは、きちんとして端正なイメージと思慮深い性格で知られている。このほか、イム・ヨンウン、パク・ボゴム、キム・ヨナらが後に続いた。

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