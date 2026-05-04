4歳下男性と再婚の韓国女性タレント（43）、流産後の近況を報告…再度の妊娠挑戦へ | RBB TODAY

タレントのソ・ドンジュが悲しみを乗り越え、再び妊活を開始したと明かした。

4月30日、ソ・ドンジュは自身のYouTubeチャンネルに動画をアップロードした。

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この動画で彼女は、現在の率直な心境を語っている。「今も再び妊娠に向けて取り組んでいるが、正直なところ結果がどうなるかは分からない。次は授かるかもしれないし、またダメかもしれない」と淡々と、しかし前向きな姿勢を見せた。

ソ・ドンジュは昨年6月、4歳年下の一般男性と再婚。体外受精で妊娠していたが、最近、稽留流産したと公表していた。

（画像＝ソ・ドンジュYouTubeチャンネル）

続いて、自身の人生観についても言及。「人生を長い目で見れば、いつも自分の想像を超えた形で、むしろ良い方向に進んできたと思っている」と振り返った。20代の頃の結婚と離婚についても触れ、「当時は離婚せずに一生を添い遂げることを願っていたが、結局離婚した。だが、その後に別の人生を歩み、今の夫と出会うことができた」とし、「もし当時の祈りが聞き入れられていたら、今の自分も今の夫もいなかった。今はとても幸せだ」と語り、過去の苦難が現在の幸福に繋がっていることを打ち明けた。

子供についても同様に、「授かるかどうかは分からないが、もし与えられるのであれば、自分が想像もできないような最良のタイミングで、準備が整った時に来てくれると信じている」と言葉を添えた。希望を捨てずに歩み続ける彼女の姿に、多くの関心が寄せられている。

◇ソ・ドンジュ プロフィール

1983年3月28日生まれ。本名同じ。米サンフランシスコ大学のロースクールを卒業後、全米で最難関とされるカリフォルニア州の司法試験に合格し、韓国で「美人すぎる国際弁護士」として一躍有名人に。2020年に生活拠点をアメリカから韓国に移し、2022年にOnestaカンパニーとの専属契約を正式に発表。本格的なタレント活動を知らせた。父は韓国の大御所芸能人ソ・セウォンさん（2023年没）、母はCMモデルでタレントのソ・ジョンヒ。2010年に結婚したが、4年後に離婚。2025年6月、4歳年下の一般男性と再婚した。

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