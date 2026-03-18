出口夏希、夢と現実のはざまで揺れ動く高校生役に！ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』出演決定 | RBB TODAY

4月13日よりスタートする新・月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）に、出口夏希が出演することが決定した。

同作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーだ。北村匠海演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で自身も成長していく軌跡を描いている。

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。

出口が演じるのは、若狭水産高校に通う17歳の菅原奈未。宇宙食開発を立ち上げる1期生のひとりで、いつも明るく、自分の意見をはっきり言うクラスのリーダー的存在だ。漁業が盛んな小浜で育ち、実家は場外市場で海産物販売店を営んでいる。卒業後は、親や周囲の人から当然のように家業を継ぐと思われている現状に悩みを抱える役どころとなる。実はダンスが大好きでひそかに夢を抱いているものの、友達にも打ち明けられずにいるが、「やってみなきゃ、わからない」という朝野の言葉をきっかけに、奈未の日常が変わり始める。

出口は2018年の春から芸能活動をスタートし、同年「ミスセブンティーン2018」に選出され、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活動を開始。2019年には、第30回フジテレビヤングシナリオ大賞『ココア』（フジテレビ）でドラマ初出演にして初主演を果たした。その後、さまざまなドラマや映画に出演しながら、多数のCMに起用されるなど幅広い層から支持を獲得している。ドラマ『アオハライド』（WOWOW）や、2025年公開の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』、今年1月公開の映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』など数々の作品で、揺れ動く思春期の若者の心情を等身大で演じてきた。

同作で北村とドラマ初共演となる出口が、朝野との交流を通して変わっていく奈未をどのように演じるのか、大きな注目が集まる。

出口は出演にあたり、「本作がきっかけで、高校生たちが宇宙食を開発したことを知りました。成功するかわからない中で、“とりあえずやってみよう！”と挑んだ方々の思いに心を動かされました」と台本を読んだ感想を語っている。「台本では、“サバ缶を宇宙食に”と高校生たちが一致団結して挑む姿が丁寧に描かれ、とてもすてきだなと思いました。いろいろな知識を得られるお話でもあるので、私も勉強しながら撮影に臨みたいと思います」と明かした。

自身が演じる菅原奈未については、「朝野先生から“やってみなきゃ、わからない”と言われて、奈未自身は人生を見つめ直します。私自身も、実際そう意識してお仕事しています。“無理かも…”と思う事もたくさんあるけど、いざ挑戦してみたら楽しい事もあったりします。とてもすてきなメッセージだと思いますので、奈未を通して視聴者の皆様にお届けしたいです」とコメント。

また、撮影については「実際に宇宙食開発に携わってこられた方々が育ってきた小浜で撮影をさせていただくので、大切に表現していきたいと思います。そして、大好きな海鮮を食べられたらなと楽しみにしています」と期待を膨らませた。

最後に視聴者へ向けて、「4月から新生活を始められる方も多いと思いますし、1週間が始まる月曜日に放送するドラマなので、視聴者の皆様に希望とエールをお届けできたらうれしいです。ぜひ、ご覧下さい！」とメッセージを送っている。