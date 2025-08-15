「あの子は誰？」戦争を生き抜いた少女演じた“15歳”松尾そのまが話題に | RBB TODAY

8月14日放送の「戦後80年特別番組なぜ君は戦争に？綾瀬はるか×news23」（TBS系）のドラマパート「最後の特攻隊」で、大木正夫の姪・典子を演じた松尾そのま。放送終了後、視聴者から「あの子は誰？」と話題になり、注目を集めているという。

松尾そのま

松尾はNHK Eテレ「天才てれびくん」出身の15歳。ニコラ専属モデルとしても活動している。現在はCM出演や雑誌の表紙を飾るなど頭角を現し始めており、俳優としての今後の可能性にも注目が集まっている。「最後の特攻隊」では、正夫の恋人・芳子と過ごした楽しかった日々から、芳子に悲しい現実を告げる場面まで、戦争を生き抜く少女・典子を自然体で演じ、演技が光った。

同番組は放送後「TVer」「TBS FREE」で見逃し配信が行われている。

Tver：https://tver.jp/episodes/epca8pqyc3

TBS FREE：https://cu.tbs.co.jp/episode/27462_2095311_1000124280