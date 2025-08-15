「あの子は誰？」戦争を生き抜いた少女演じた“15歳”松尾そのまが話題に | RBB TODAY

“注目の15歳”松尾そのま、フレッシュな制服姿で『サンデー』初表紙を飾る！ | RBB TODAY
松尾そのまが初表紙を飾り、青春ショットや芸能経緯を公開。ニコラモデルやCM出演も活躍中。
『ニコラ』専属モデル・松尾そのま、大阪・関西万博でOsaka Metroの広報キャラクターボイスに就任！ | RBB TODAY
松尾そのまが、2025年大阪・関西万博でOsaka Metroの案内役キャラクター「MAI」のボイスを担当することになった。地元イベントへの参加に期待が寄せられている。
8月14日放送の「戦後80年特別番組なぜ君は戦争に？綾瀬はるか×news23」（TBS系）のドラマパート「最後の特攻隊」で、大木正夫の姪・典子を演じた松尾そのま。放送終了後、視聴者から「あの子は誰？」と話題になり、注目を集めているという。
松尾はNHK Eテレ「天才てれびくん」出身の15歳。ニコラ専属モデルとしても活動している。現在はCM出演や雑誌の表紙を飾るなど頭角を現し始めており、俳優としての今後の可能性にも注目が集まっている。「最後の特攻隊」では、正夫の恋人・芳子と過ごした楽しかった日々から、芳子に悲しい現実を告げる場面まで、戦争を生き抜く少女・典子を自然体で演じ、演技が光った。
同番組は放送後「TVer」「TBS FREE」で見逃し配信が行われている。
