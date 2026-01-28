西野七瀬、菅野美穂を支える介護施設のケアマネジャー役に！映画『90メートル』追加キャスト発表 | RBB TODAY

3月27日に全国公開される映画『90メートル』（クロックワークス）の追加キャストとポスタービジュアルが公開された。

同作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの、揺るぎない愛を綴った感涙の物語。スタジオジブリ『君たちはどう生きるか』で主役声優の座を射止めた山時聡真と、『ディア・ファミリー』『近畿地方のある場所について』と母親役が続く菅野美穂がW主演を務める。

監督は、直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映画デビューを果たし、『か「」く「」し「」ご「」と「』でも高く評価された新進気鋭の中川駿。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と母を重ね合わせてキャラクターを作り上げた。

難病を抱えた母・美咲（菅野）と2人で暮らす高校3年生の藤村佑を演じる山時聡真は、東京の大学に進学したい気持ちと、母のそばを離れるわけにはいかない状況との間で揺れ動き、将来の選択を迫られる等身大の主人公を体現している。

今回、親子を取り巻く追加キャストも発表された。美咲が利用する介護施設のケアマネジャー・下村香織役を演じるのは、女優として活躍の場を広げる西野七瀬。日に日に身体の自由がきかなくなる美咲をサポートする中で、息子の佑が美咲と十分に会話を交わしていないことを案じ、ふたりを静かに見守る重要な役どころだ。

中川監督は西野について、「ご自身の役とケアマネジャーという仕事をしっかりと理解されて、向き合われていた」と評価。「現実とのバランスを取りながら利用者にとっての最善を考える職業であるため、感情を表に出し過ぎるべきではない。西野さんのお芝居にもそうした抑制を感じました」と信頼を寄せている。

西野自身も、「演じさせていただいたケアマネジャーというお仕事は、利用者の方とそのご家族、ヘルパーさんを繋ぐ大事な役割があります」と語り、「撮影中はもちろん、終わった後もそのことについて考える時間が多かったです。今回この映画を通して触れることができてよかったと心から思います」と撮影を振り返った。

また、佑の同級生役として、南琴奈と田中偉登の出演も決定した。バスケ部のマネージャー・松田杏花役には、ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』や『ミーツ・ザ・ワールド』、『夜勤事件 The Convenience Store』など注目作への出演が続く南琴奈。オーディションで取り繕うことのない姿に好感を抱いた中川監督が抜擢し、キャラクターの口調を本人に合わせて調整したという。自身も自己推薦での大学進学を目指す中、進路に悩む佑に親身に寄り添う、希望となる存在を明るく好演している。

南は「杏花は、観ている方が少し安心できるような、心の拠り所であってほしいと監督から言っていただきました」と述懐。「当たり前のようにあった毎日が突然奪われてしまうという現実に、やるせなさやもどかしさ、悔しさなどさまざまな感情が交錯します。その中でも描かれる揺るがない愛の形に、胸が熱くなりました」と作品の魅力を語っている。

同じく佑の同級生で、バスケ部の元チームメイト・大平翔太役を演じるのは、映画『東京リベンジャーズ』シリーズやNetflixシリーズ『イクサガミ』、『無名の人生』など出演作が後を絶たない田中偉登。中川監督のワークショップに参加したことをきっかけに目に留まり、オーディションを経て出演が決定した。家庭の事情とだけ告げてバスケ部を辞めた佑に対し、わだかまりを抱えながらも、信頼し合っていたからこそ生まれる複雑な距離感を体現した。

田中は脚本を読んだ際、「気が付かないうちに隠し切れないほどの涙を流していました」と明かす。「母と子のどうにも言葉にできない感情が、紙の上に並ぶ文字からひしひしと伝わってきて、『90メートル』という距離の意味に心がグッと苦しくなりました」とコメントを寄せている。

あわせて解禁された本ポスタービジュアルは、「私は願う。あなたの未来を。」というコピーとともに、母・美咲をはじめ、下村、杏花、翔太といった佑を取り巻く人々の想いが凝縮された一枚。将来の選択を迫られ、前を見据えつつも迷いを感じる佑。息子の未来を心から願い、涙をにじませながら優しく微笑む母・美咲。穏やかな笑顔を見せる下村と杏花、そして対照的に涙を浮かべる翔太。それぞれ異なる感情を抱えながらも、全員が佑の未来を願っていることが伝わってくる、心を打つビジュアルに仕上がっている。