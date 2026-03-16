えっ、裸!?　熊田曜子、最新写真集の大胆シーン撮影風景公開 | RBB TODAY

グラビアアイドルでタレントの熊田曜子が3月16日にインスタグラムを更新。18日発売予定の41冊目の最新写真集「GRAVITYLESS」の表紙カット撮影の裏側動画を公開した。

熊田はポストで、「写真集『GRAVITYLESS』表紙になったカットの撮影の様子はこちら」とつづり、レザーのソファの上で寝転び、両手で胸を抱きしめている大胆表紙ショットの撮影の様子を収めた動画を公開した。

動画で熊田はダークブラウンのレザーソファに寝転び、グラマラスなボディラインを惜しみなく披露。脚を組んだり、体を傾けたりと、計算されたポーズで美バストと美脚を強調した。

ショットは、頭上の白いベール以外なにも身に付けていないように見える大胆なもの。ロングヘアを自然に流しつつ、カメラに向ける視線は色気たっぷり。表情を変えながらプロフェッショナルな姿勢で撮影に応じる様子からは、グラビア界のレジェンドとしての貫禄が感じられた。

ポストで熊田は「今日発売の『週刊大衆』には写真集に載っていないカットが掲載中」と宣伝していた。



※【動画】熊田曜子が写真集の「大胆」表紙撮影裏側を公開

