ミャクミャク、渾身の1stグラビア写真集発売決定！2泊3日の沖縄ロケを実施 | RBB TODAY

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ミャクミャク、渾身の1stグラビア写真集発売決定！2泊3日の沖縄ロケを実施

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ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
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　2025大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』（フェリシモ出版）が4月13日に発売される。

ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版

　同写真集は、ミャクミャクの魅力・可愛さを余すことなく詰め込んだ、ファン必携の渾身の1冊だ。2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になる可愛らしいミャクミャクの姿を撮り下ろした。全224ページのカラー写真集で、購入者特典として珠玉のカットでデザインした「フォトカード」を封入予定だ。

ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版

　タイトルの「I myaku you.」には、「みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい」という意味を込めている。 撮影はてんてんが担当し、監修は2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス、発行はフェリシモ出版。定価は3960円(本体3600円+税10%)。販売方法はフェリシモショッピングサイト、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア(2026年春オープン予定)、丸善ジュンク堂書店系列の2025大阪・関西万博オフィシャルストアなどで取り扱う。 写真集の発売を記念し、東京・大阪・名古屋の3都市にて「お渡し会」の開催が決定した。日程や参加方法などイベントの詳細については、後日公式発表される。

ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版
ミャクミャク1stグラビア写真集『I myaku you.」』（C）フェリシモ出版

　同作発売にあたり、ミャクミャクは「とっても楽しかったよ! これからも色々なことに挑戦していきたいな！」とコメント。タイトルの意味については「要するにみんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！」と答えた。 撮影に向けて準備したことを聞かれると「ぜんぶの歯がぜんぶあいてられるように練習したよ」と語り、ファンに向けては「買って！」とメッセージを送った。


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