元日向坂46・富田鈴花が号泣！「マジで生きていけないかも、今後」 | RBB TODAY

日向坂46の元メンバーの富田鈴花が3月15日放送の「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）の人気コーナー「サビだけカラオケ」に出演。グループ卒業の現在の収入について明かした。

富田は2024年3月10日放送回で、4度目の挑戦で女性アイドルとして初めて「鬼レンチャン」を達成していた。今回は2025年8月にグループを卒業して以来初めての出演。今後ミュージカル俳優を目指していくといい、「女性初の鬼ハードモードを獲ります」と意気込んでいた。

一方、挑戦の合間に現在の仕事状況について聞かれた富田は、「うーん……今は週6休み」と告白。スタジオからは「えっ」「やばいんじゃ……」という声が漏れ聞こえていたが、富田は「本当に家賃が払えなくなる寸前で、やばいので節約しています」と明かした。

さらに富田は「心底（賞金の）200万円ほしいですね」と真顔で吐露、現在の収入はアイドル時代の4分の1とのことだった。

なお、結果は3曲目でアウト。ミスに「マジで生きていけないかも、今後」と号泣していた。

