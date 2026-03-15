元日向坂46・東村芽依、卒業後初のカレンダー発売に喜び！「元メンバーに見せたい」 | RBB TODAY

元日向坂46の東村芽依が15日、都内にて「東村芽依 2026.4-2027.3カレンダー」（わくわく製作所）発売記念イベントを行い、囲み取材に応じた。

同作は東村がソファの上でリラックスする姿や、優雅なティータイムなどの飾らない表情を完全撮り下ろしで撮影。彼女がすぐそばにいるような親近感を感じられる作品となっている。



東村芽依【撮影：小宮山あきの】



東村芽依【撮影：小宮山あきの】

白色の衣装で登場した東村は「アイドル時代はグループでカレンダーを出すことはあったのですが、ソロでカレンダー出すの初めてなので、すごく嬉しいです」と喜びのコメント。カレンダーについて「“今の私”をコンセプトに1月に都内で撮影しました。いろんな衣装と髪型で撮ってもらいました」と笑顔で紹介した。



また「お気に入りのカット」に、グレーの衣装を着てベレー帽を被っている一枚を選ぶと「いろんな衣装の中でも1番好きな衣装だったのと、アップの写真で手をこうやって（前に出して）いるのがお気に入りのポイントです」とにっこり。



東村芽依【撮影：小宮山あきの】

「アイドル時代と比べてチャレンジしたことは?」と聞かれると「真っ赤な衣装を着たのが新鮮でした。髪の毛もストレートで衣装に合わせて赤リップも塗ってもらったので、大人っぽい私になっています」とアピールした。



東村芽依【撮影：小宮山あきの】

また「カレンダーをプレゼントしてみたい人」を問われると「家族にプレゼントしたいです。（元メンバーの）佐々木久美さんと潮紗理菜さんもよく旅行に行くので、プレゼントしたいです」とコメント。「どんな場所に置いてほしい?」との問いには「お家の中で見える所とか、お仕事場だったらデスクの上とか、365日愛でる所に置いてもらえたら嬉しいです。皆さん、このカレンダーと365日一緒に過ごしてください」とファンに呼びかけた。



東村芽依【撮影：小宮山あきの】



東村芽依【撮影：小宮山あきの】

日向坂46卒業から1年となる東村。卒業後の1年については「アイドル時代にできなかったことをいろいろやったり、日常を過ごしていました。旅行に行ったり、地元の関西に戻って家族と過ごしたり、地元の友達と過ごす時間が増えました」とプライベートの様子を報告。

新年度の抱負については「新たなスタートとして、いろんなことにチャレンジしていきたいですし、最近はランニングをしているので、体も健康に元気に過ごしたいです」とコメント。「ランニングはウォーキングみたいな緩いのですが、友達と3人でやっています。ホノルルマラソンとかに挑戦してみたいです」と夢も語った。