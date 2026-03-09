 緑黄色社会「Mela!」がグループ初となるストリーミング再生数5億回を達成！ | RBB TODAY
緑黄色社会「Mela!」がグループ初となるストリーミング再生数5億回を達成！

緑黄色社会
  • 緑黄色社会
  • 緑黄色社会「SINGALONG」

　男女混合4ピースバンド・緑黄色社会の楽曲「Mela!」が、グループ初となるストリーミング再生数5億回を達成した。

緑黄色社会「SINGALONG」

　「Mela!」は2020年4月13日に配信リリースされ、ダリヤ「パルティ カラーリングミルク」CMソングや、日本テレビ系「スッキリ」の「ひとつになろう!ダンスONEプロジェクト'20」課題曲としての起用。同年発売のアルバム「SINGALONG」にも収録された話題曲で、2022年末には初出場を果たした「第73回NHK紅白歌合戦」でも披露された。2025年・2026年にはJRA日本中央競馬会年間プロモーションCMソングに2年連続で起用されている。

　また、ストリーミング再生回数5億回達成を記念して、2025年に開催されたワンマンライブ"Channel Us 2025 at 東京体育館"より、同曲のライブ映像が公開された。

※緑黄色社会「Mela!」Live Video (Channel Us 2025 at 東京体育館)


《アルファ村上》

