ミラノ五輪金「りくりゅう」、拠点・カナダに「帰ります」エアカナダからはプレゼントも | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一組が3月8日にインスタグラムを更新。拠点であるカナダに帰ることを報告した。
金メダル獲得後に日本へ帰国し、記者会見などに臨んでいた。
一方、2人は8日のインスタグラムのポストで、「私たちの拠点カナダに帰ります！」と、共同生活を送っているカナダのトロント近郊に戻ることを報告した。
ポストでは、パートナーシップ契約を結んでいるエアカナダから贈られた、金メダルを祝福するケーキやトナカイのぬいぐるみの写真なども公開し、「エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます」とつづっていた。
また、ハッシュタグでは「シャー子に仲間が増えた」と2人が大事にしているサメのぬいぐるみ「シャー子」の仲間となるぬいぐるみが増えたと明かし、「名前募集中」とも記していた。
このポストには、「忙しい毎日だったと思うのでしっかり休んでください」「ありがとう。お気をつけて」「お二人がカナダにいてもずっと応援し続けます！」という声が集まっていた。
【ミラノ五輪】りくりゅう・三浦璃来「全ての方々に感謝」！金メダル獲得後SNSにポスト | RBB TODAY
三浦璃来は五輪での7年間の想いを最後まで滑り切れたことに感謝し、金メダル獲得を喜んだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/18/244105.html続きを読む »
りくりゅうペア、世界選手権辞退を発表「心身のコンディションを戻すことは難しい」 | RBB TODAY
りくりゅうペアは心身の回復が難しく、世界選手権を辞退すると発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/27/244537.html続きを読む »