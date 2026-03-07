“アンダーブーブ”丸見え写真が大バズりした韓国女性実業家、プールサイドで肉感ボディを惜しげもなく | RBB TODAY

経営者でインフルエンサーのホン・ヨンギが、圧倒的なビキニ姿を披露し、ファンの視線を釘付けにしている。

ホン・ヨンギは3月4日、自身のインスタグラムを更新。「こんな休息なら毎日したいです」というコメントと共に、エキゾチックなプールサイドでくつろぐ数枚の写真を投稿した。

【写真】下乳丸出しホン・ヨンギ

写真の彼女は、ホワイトのビキニにキュートなチェリー柄のタンクトップを合わせ、爽やかさとセクシーさを同時に放っている。特筆すべきは、二児の母であることが信じられないほど引き締まった腹筋と、無駄のない肉感的なボディラインだ。プロフィール上の身長は149.1cm、体重42kgと極めて小柄だが、そのボリューム感あふれるスタイルはまさに“奇跡の比率”と言える。

彼女といえば、過去には胸の下ラインを大胆に露出させたアンダーブーブファッションの写真を公開し、そのあまりに刺激的な姿がネットでも大きな話題を集めた。今回の投稿でも当時と変わらぬプロポーションを見せつけ、ファンを熱狂させている。

こうした余裕のある近況は、最近公開された圧倒的な事業成果とも相まって、さらなる羨望の的となっている。ホン・ヨンギは先日、自身のショッピングモールがわずか10分間で約1億6000万ウォン（約1600万円）の売上を記録したのに続き、1日の最大売上が4億2000万ウォン（約4200万円）を突破したと報告。“成功した経営者”としての地位を不動のものにしている。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

2009年のバラエティ番組『オルチャン時代』への出演から17年が経過したが、変わらぬ童顔美貌と徹底した自己管理、そして卓越したビジネスセンスを見せつける彼女から、今後も目が離せそうにない。

