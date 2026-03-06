強盗犯を撃退したら逆に訴えられたナナ、被害に遭った母親が「証人出廷」を拒否　公判延期に | RBB TODAY

女優ナナの自宅に侵入し、強盗を働いた30代男性の裁判で、新たな動きがあった。

被害者であるナナの母親が、証人としての出廷を拒否しているという。

3月6日、現地メディア『スターニュース』によると、ナナの母親は2月下旬から3月にかけて、証人尋問への出廷を拒否する書面を裁判所に提出したことがわかった。ナナ本人も意見書を提出しており、母娘ともに被告人と対面することに強い拒絶感を示しているものとみられる。

発端となった事件が発生したのは昨年11月。被告人の男は、京畿道九里市にあるナナの自宅に、はしごを使ってベランダから侵入。凶器でナナと母親を脅し、金品を強奪しようとした強盗傷害の疑いが持たれている。

しかし、ナナと母親は激しく抵抗し、男を制圧。そのまま警察に通報し、現行犯逮捕に至った。警察の調べに対し、男は「経済的に困窮し、高級住宅街を狙った」と供述している。

現在、被告人の男は「窃盗目的で入ったが、強盗の意図はなかった」「凶器は所持していなかった」と主張し、強盗傷害の起訴内容を否認している。

さらに、拘置所に収容中の被告人は、制圧された際の負傷を理由に、ナナを「殺人未遂」などの容疑で逆告訴している。しかし、警察はナナの行動を正当防衛と判断し、すでにこの告訴については退けられている（不送致・不起訴処分）。

当初、弁護側の要請により母親の証人尋問が予定されていたが、精神的苦痛を理由に出廷を拒んだことで、次回公判は3月24日に延期されることとなった。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

