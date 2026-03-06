8カ月前から活動休止中だったKep1erソ・ヨンウン、グループ脱退　デビュー当時は9人も6人体制に | RBB TODAY

活動休止中だったKep1er（ケプラー）のソ・ヨンウンが、グループから脱退することが発表された。

3月6日、所属事務所のWAKEONEおよびKLAPエンターテインメントは、公式SNSにて「Kep1erの今後の活動体制およびメンバー、ソ・ヨンウンの活動に関するご案内」と題した公式声明を発表した。

事務所側は声明の中で、「Kep1erは今後、チェ・ユジン、シャオティン、キム・チェヒョン、キム・ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエの6人体制で活動を継続します。あわせて、2022年のデビュー以来、Kep1erのメンバーとして大切な道のりを共にしてきたソ・ヨンウンは、グループ活動を締めくくることとなりました」と脱退を報告した。

続けて、「当社とソ・ヨンウンは、今後の活動の方向性について長い時間をかけて深く対話を重ね、慎重な議論の末にこのような決定に至りました」とし、「メンバーたちも互いへの信頼を背景にソ・ヨンウンの意思を尊重し、応援の気持ちを伝えています」と説明した。

また、「これまでチームの一員として誰よりも真摯に情熱を注いでくれたソ・ヨンウンに深く感謝し、当社はこれからの歩みを心から応援します。Kep1erは6人体制で新たな章をスタートさせます。ファンの皆様（Kep1ian）へより良い音楽とステージでお応えできるよう最善を尽くします」と約束した。

最後に「新しい道を歩むことになったソ・ヨンウンと、6人で活動を続けるKep1erに対し、温かい激励と変わらぬ愛をお願い申し上げます」と締めくくった。

Kep1erはMnetのグローバルプロジェクト『Girls Planet 999：少女大戦』で結成されたグループ。当初は9人組だったが、2024年7月にマシロとイェソがグループを卒業し、7人体制で活動を継続していた。ソ・ヨンウンは昨年7月より体調不良により活動を一時中断していたが、復帰は叶わず、最終的にグループを離れる運びとなった。

◇Kep1er プロフィール

2021年の『Girls Planet 999：少女祭典』発の9人組ガールズグループ。応募総数1万3000人から日本、韓国、中国の3地域で行われたオーディションを通過し、最終的に残った9人（韓国6人、日本2人、中国1人）で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響を得た。同年9月7日には『FLY-UP』で日本デビューしている。2024年5月、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定し、マシロとイェソを除いた7人組として活動を継続。2025年3月にソ・ヨンウン脱退で6人組に。

