藤原紀香、関西大学客員教授に就任！国際教育支援などの活動評価 | RBB TODAY

俳優の藤原紀香が、関西大学の客員教授に就任することが分かった。国際教育支援活動を20年以上にわたり継続している点などが評価されたという。

大学の発表では、舞台や映像で俳優として活躍する一方、国際教育支援活動を長年続けていることに加え、2025年大阪・関西万博で日本館名誉館長を務めたことなども紹介されている。

なお、夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助も2022年度から同大学の客員教授を務めている。今回の客員教授には、ジャーナリストの池上彰らが新たに加わるほか、メディアアーティストの落合陽一らが再任されるなど、多彩な分野の人物が名を連ねている。

