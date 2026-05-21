　「ドキッとさせられたら嬉しい」石浜芽衣、デジタル写真集『Maison de meme』発売 | RBB TODAY

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」のメンバーで「めめ」の愛称で知られる石浜芽衣の最新デジタル写真集『Maison de meme』が、株式会社ワニブックスよりリリースされた。価格は2200円（税込）。撮影はLUCKMANが担当した。
2022年のアイドルデビュー以降、アイドル界だけでなくグラビアシーンでも注目を集めている石浜。同作ではいつもよりガーリーな雰囲気をまとい、キュートなルックスとグラマラスなボディを披露。ガーリーな衣装からスポーティーな衣装まで、多彩なカットが収められている。
「今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたびみなさんをドキッとさせられたら嬉しいです！ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、これ1つで色んな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ぜひ見てください！」（石浜）。
虹のコンキスタドール・石浜芽衣、しっとりと大人っぽい姿を披露！ デジタル写真集配信開始 | RBB TODAY
アイドルグループ・虹のコンキスタドール、石浜芽衣のデジタル写真集『夏を使い果たして』（東京ニュース通信社）が、本日より配信された。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/05/214729.html続きを読む »
距離感近めのカットが満載！石浜芽衣、最新デジタル写真集から誌面カットが一部公開 | RBB TODAY
『SPA！デジタル写真集 石浜芽衣「手が届きそう......」』（扶桑社）が19日に発売された。これを記念して、誌面カットの一部が解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/21/221845.html続きを読む »