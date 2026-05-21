　「ドキッとさせられたら嬉しい」石浜芽衣、デジタル写真集『Maison de meme』発売 | RBB TODAY

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」のメンバーで「めめ」の愛称で知られる石浜芽衣の最新デジタル写真集『Maison de meme』が、株式会社ワニブックスよりリリースされた。価格は2200円（税込）。撮影はLUCKMANが担当した。

石浜芽衣 写真集『Maison de meme』 （撮影：LUCKMAN） 価格2,200円（税込）(c)ワニブックス

2022年のアイドルデビュー以降、アイドル界だけでなくグラビアシーンでも注目を集めている石浜。同作ではいつもよりガーリーな雰囲気をまとい、キュートなルックスとグラマラスなボディを披露。ガーリーな衣装からスポーティーな衣装まで、多彩なカットが収められている。

石浜芽衣 写真集『Maison de meme』 （撮影：LUCKMAN） 価格2,200円（税込）(c)ワニブックス

石浜芽衣 写真集『Maison de meme』 （撮影：LUCKMAN） 価格2,200円（税込）(c)ワニブックス

「今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたびみなさんをドキッとさせられたら嬉しいです！ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、これ1つで色んな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ぜひ見てください！」（石浜）。