久間田琳加、深すぎるスリットに視線集中！銀座フレンチで魅せた大人の色気 | RBB TODAY

モデルや女優として活躍中の久間田琳加が、1日までに自身のインスタグラムを更新。銀座にある老舗フレンチレストランL’Osier（ロオジエ）で撮影した大胆なコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
公開されたのは、足の付け根付近から2本の深いスリットが入った黒のタイトロングスカート姿。トップスには、肩を大胆に露出した幾何学模様のホルターネックブラウスを合わせ、しなやかなボディラインと美脚が際立つスタイリングとなっている。
シックでラグジュアリーな店内の雰囲気とも相まって、洗練された大人の色気が漂う一枚となっている。久間田は「今日はもっと出してくよーーー」とコメントし、自信あふれる様子ものぞかせた。
この投稿にファンからは、「綺麗すぎてびっくり」「安定の美脚」「大人の色気半端ない」といった称賛の声が相次いで寄せられている。
