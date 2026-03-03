BTS・V、日本の人気ランキングで“257週連続1位”を記録！首位独走で圧倒的な人気を証明 | RBB TODAY

BTSのVが、日本の人気ランキング投票で1位を独走している。

Vは、2月23日から3月1日にかけて行われた韓国アイドル人気ランキングサイト「音韓-NEHAN」の投票にて、257週連続1位という驚異的な記録を打ち立てた。

また、Kカルチャー専門プラットフォーム「K-board」の「K-POP男性アイドル人気ランキング」においても223週連続1位をキープしている。さらに、K-POP専門サイト「KPOP JUICE」では累計667万票を獲得。2位に230万票以上の大差をつけ、全期間を通じて首位の座を譲っていない。

（写真提供＝OSEN）V

Vの圧倒的な注目度は数値にも表れており、日本のGoogleトレンドやX（旧Twitter）において、韓国スターの中で最多の検索量を記録。日本のZ世代男性が選ぶ「憧れのスター」として名前が挙がることも多く、日本の著名人たちが公然とファンを公言するなど、その影響力は計り知れない。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

