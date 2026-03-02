ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画、入場者プレゼント第2弾「クリアしおり（全7種ランダム）」のビジュアル解禁！ | RBB TODAY

ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』より、入場者プレゼント第2弾の詳細が解禁された。

本作は、2024年11月から2025年1月まで開催された3回目のワールドツアー日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」の追加公演、「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を映像化したもの。

ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大舞台に立った、7月6日の味の素スタジアム公演の模様が余すことなく収録されている。

先週27日に上映が始まると、SNSでは「楽しかったENHYPENのスタジアム公演の思い出が蘇りました」「ULTRA 4DXでも観る予定なのでその日が待ち遠しいです」「満たされた！！！！！」「7人と過ごした夏のスタジアムをまた見ることができて幸せです」といったENGENE（ファン名）の満足感あふれる投稿が相次いでいる。

スタジアムでの圧巻のパフォーマンスはもちろん、公演直後のメンバーが語るツアーの裏側や、ファンへの感謝を込めたインタビュー映像まで収めた本作。注目の入場者プレゼント第2弾は、「クリアしおり（全7種ランダム）」（サイズ：135mm×45mm）に決定した。

メンバーそれぞれの日本限定ステージカットを使用した、ここでしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。

「クリアしおり」はスマホの裏に挟んで持ち歩くことも可能なサイズで、いつでもどこでもENHYPENとの夏の思い出を振り返ることができる。

なお、第2弾の配布期間は3月6日（金）から3月26日（木）まで。3月13日（金）以降は上映継続中の劇場に限り配布され、数量限定のため無くなり次第終了となる。入場者1名につき1枚の配布で、ランダムのため絵柄の指定や、傷・汚れによる返品・交換はできない。

通常上映に加え、3面マルチプロジェクションのScreenX、シーンに合わせて座席が動く4DX、そしてその両方を掛け合わせた圧倒的没入体験が可能なUltra 4DXと、多様なフォーマットで上映される本作。あの夏の特別な1日のすべてを収めたライブドキュメンタリーを、ぜひ劇場で堪能してほしい。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

