丸亀製麺、3日間限定で「釜玉うどん」1杯無料！25日からキャンペーン実施 | RBB TODAY

 丸亀製麺、3日間限定で「釜玉うどん」1杯無料！25日からキャンペーン実施
丸亀製麺、3日間限定で「釜玉うどん」1杯無料！25日からキャンペーン実施

　丸亀製麺は、25日から27日までの3日間、「釜玉うどん」「明太釜玉うどん」「焼きたて 牛すき釜玉うどん」のいずれかを1杯購入すると、「釜玉うどん」並サイズを1杯無料でプレゼントするキャンペーンを一部店舗をのぞく全国の店舗で実施する。

　また、キャンペーン期間中は、大人気商品である「焼きたて 牛すき釜玉うどん」を3日間限定で復活販売する。販売はロードサイド店の一部店舗に限られる。

　1人で2杯食べても、家族や友人と1杯ずつシェアしても利用できる。ただしテイクアウトはできず、店内での飲食に限られる。また「焼きたて 牛すき釜玉うどん」はロードサイト店のみでの販売となる。

　「釜玉うどん」(温)は並550円、大740円、得930円。「釜抜き麺」に玉子を混ぜ、だし醤油をかけてシンプルに味わう一品だ。うどんの熱でとろりとなった白身や、玉子との混ぜ具合、だし醤油の加減や薬味でも味わいが変化する。

　「明太釜玉うどん」(温)は並640円、大830円、得1,020円。「釜抜き麺」に玉子を混ぜた「釜玉うどん」に、ピリッとした明太子が加わった商品だ。麺にからむまろやかな玉子に明太子の濃厚さが合わさった、コクのある味わいとなっている。

　「焼きたて 牛すき釜玉うどん」(温)は並890円、大1,080円、得1,270円。「釜抜き麺」に、注文ごとに特製の割り下で焼き上げる牛肉、まろやかな玉子がからみ、おいしさが口いっぱいに広がる。

《村上弥生》

