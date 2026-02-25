キムタクとも共演したオク・テギョン、結婚式は4月…年下の一般女性と10年の交際を経て結婚へ | RBB TODAY

木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのオク・テギョンが、4月に結婚することがわかった。

2月25日、ある韓国メディアによると、オク・テギョンは4月24日にソウル市内で、10年間交際してきた一般女性と結婚式を挙げる予定だ。

式は家族や親戚、親しい知人のみを招いた非公開で行われる。

オク・テギョンは2020年に交際の事実を認めて以降、約6年間にわたり公開恋愛を続けてきた。婚約者は4歳年下の会社員として知られている。

これに先立ち、昨年2月にはフランス・パリで恋人とともに撮影したスナップ写真が公開され、結婚説が浮上したことがある。

当時の写真には、オク・テギョンが恋人に花束と指輪を手渡す姿が収められていた。これに対し、所属事務所の51Kは「プロポーズではなく、誕生日記念のイベントとして準備したものだ」として、過度な憶測を戒めた。

その後、オク・テギョンは個人SNSに直筆の手紙を公開し、自ら結婚の知らせを伝えた。

彼は「長い時間、私を理解し信じてくれた一人の人と、生涯を共にすることを約束した」とし、「互いにとって心強い存在となり、これからの人生を共に歩んでいく」と明らかにした。

所属事務所も昨年11月に「来年春に結婚式を挙げる予定だ」と公式立場を伝えたことがある。

さらに昨年12月31日、生放送で行われた「2025 KBS演技大賞」で「ミニシリーズ部門」男子優秀賞を受賞したオク・テギョンは、スピーチの際、「最後に、僕の予備新婦に心から感謝の言葉を伝えたい。愛してるよ、ジヘ」と叫び、結婚を控える恋人の実名をサプライズで明かした。思いがけない“愛の告白”に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。

2008年にグループ2PMとしてデビューしたオク・テギョンは、歌手活動とともに俳優としても活動の幅を広げてきた。

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年12月公開の木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』では韓国系カナダ人のパティシエ、リック・ユアン役で出演。2025年11月1日、約5年間交際した一般女性との結婚を発表した。

