バーガーキング、ワッパーセット5種が300円引き！3月2日から5日間限定で最大29%オフ | RBB TODAY

バーガーキングは2026年3月2日から3月6日までの5日間限定で各日14時から「ワッパー チーズ セット」「ダブルワッパー チーズ セット」「スモーキーBBQワッパー セット」「テリヤキワッパー セット」「スパイシーワッパー セット」の対象商品5種のワッパーセットが通常価格より300円引き最大29%オフで楽しめる「春のワッパー祭り」を開催する。

春のワッパー祭り

フレンチフライ(S)とドリンク(M)が付いた対象5種のワッパーセットが5日間限定で各日14時から通常価格より300円引き最大29%オフで楽しめるお得なクーポンを公式アプリにて配信する。

ワッパー チーズ セット 740円

スモーキーBBQワッパー セット 720円

対象商品は、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー「ワッパー チーズ」、直火焼きの100%ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある「ダブルワッパー チーズ」、スモーキーなおいしさが特長の「ブルズアイ BBQソース」を使用した「スモーキーBBQワッパー」、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた「テリヤキワッパー」、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の「特製スパイシーソース」を使用した「スパイシーワッパー」のセット5種だ。店内飲食とテイクアウトどちらも利用できる。

テリヤキワッパー セット 720円

スパイシーワッパー セット 720円

さらに、人気定番商品「スパイシーワッパー」の「特製スパイシーソース」が新しくなって登場した。新しいソースは、トマトのコクにハラペーニョのキレのある辛味を重ね、にんにくと香辛料を効かせた味わいで、直火焼き100％ビーフパティの旨みを引き立てる。

スパイシーワッパー 単品720円、セット1,020円

クーポンの利用にはバーガーキング公式アプリのダウンロードと会員登録が必要で、既にアプリ会員の場合も割引が適用される。