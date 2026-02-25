専属契約終了のSHINee・テミン、事務所スタッフの給料を自費負担？運営問題の影響抑えようとしたか | RBB TODAY

ボーイズグループSHINeeのメンバー、テミンが、所属事務所との契約終了の過程で、スタッフの給与を自ら支払っていたと報道され、関心が集まっている。

テミンは、所属事務所BPMエンターテインメントの内部事情により、一部のスタッフの給与の支払いが遅れたため、混乱を防ごうと自費で先に費用を負担したと伝えられた。この内容は、ファンコミュニティやネットで急速に拡散され、話題を呼んでいる。

【話題】BPM、所属芸能人にも1億円以上の“未払い”疑惑

テミンは、これまでツアーやアルバム活動をともにしてきたダンサー、スタイリストなど、現場のスタッフと厚い信頼を築いてきた。今回の対応も、「現場に混乱をきたしてはいけない」という判断から下された決定だという話だ。

（写真＝BPMエンターテインメント）テミン

去る2月24日、テミンは専属契約終了の知らせを伝え、新たな活動を予告した。この過程で、精算および内部運営の問題などが業界内外で取り沙汰され、スタッフの給与の“先払い説”まで加わったことで、波紋が広がっている。

ただし、正確な支給額や具体的な状況については、公式には確認されていない。BPMエンターテインメント側も、詳細については、発言を控えている。

なお、テミンは今後の活動の方向性を整理した後、近いうちに再スタートを知らせるものと見られている。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

■BPM、テミンの同意なく外部と契約締結？信頼揺らいだ「重大な過失」説

■【写真】テミン、官能的な“びしょ濡れ”姿

■【写真】テミン、美しすぎる横顔でファンを虜に「信じられないくらいハンサム」