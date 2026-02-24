元乃木坂46・堀未央奈、内部告発する都庁職員役を演じる！ドラマ「東京P.D.」にゲスト出演 | RBB TODAY

元乃木坂46の堀未央奈が、福士蒼汰主演のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の第7話（3月10日放送）および第8話（3月17日放送）にゲスト出演する。

堀が演じるのは、東京都庁職員の木村香澄。都庁の行政担当が建設会社と癒着し、慢性的に談合が行われているという内部告発を匿名で行う重要な役どころだ。この告発の真相に迫るため、捜査二課の仙北谷開智（味方良介）が、主人公・今泉麟太郎（福士蒼汰）に協力を求める展開となる。

同作は、警視庁の広報課を舞台に、広報と捜査現場の刑事の意地や対立、葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。実際の警視庁記者や報道記者経験者が原案を手掛けており、事件解決に向けて奔走する広報の姿と、事件発生時のメディアの裏側をリアルに描いている。

警視庁広報課は、組織の全情報が集まる「内側と外側の境界線」であり、体で言えば皮膚にあたる重要な部署。守備範囲は広く、中でも第2係は新聞やテレビなどの報道機関を担当する 。対内部的には記者会見の段取りや捜査幹部との折衝を行い、対外的にはメディアとの交流を通じて情報をコントロールするなど、一筋縄ではいかない業務を担う。

今回ゲスト出演する堀は、2013年に乃木坂46のメンバーとして活動を開始し、センターを務めるなど中心メンバーとして活躍。卒業後は俳優として活動の幅を広げており、昨年は映画『遺書、公開。』や『死に損なった男』に出演、FODドラマ『女優めし』では主演を務めた。

出演にあたり堀は、「社会のさまざまな事件をテーマにしたスピード感あふれる素晴らしい作品に携わることができて、まずはうれしい気持ちでいっぱいでした。私が演じる木村香澄は正義感がありながらもさまざまな圧に押しつぶされそうになるので、演じながらもモヤモヤとした気持ちになりましたが、警察の皆さんの寄り添い方やかっこよさにとにかくしびれました。ぜひご覧ください」とコメントを寄せている。