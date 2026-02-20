ENHYPEN、初のライブドキュメンタリー映画OFFICIAL MERCHANDISE発売へ！限定グッズに注目 | RBB TODAY

ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』のOFFICIAL MERCHANDISEの販売が決定した。

本作は、2月27日（金）より2D・SCREENX、3月27日（金）より4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。

【写真】ヒスン＆ニキ、“無防備すぎる寝顔”

映画は、ENHYPENにとって3回目のワールドツアー日本公演として、2024年11月から2025年1月まで開催されたドームツアーの追加公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を映像化したもの。ENHYPENが日本で初めてスタジアムの舞台に立った記念すべき7月6日の味の素スタジアム公演を余すところなく収録しており、ENHYPENとENGENE（ENHYPENファン）にとって特別な一日を追体験できる内容となっている。

今回、本作の公開を記念したOFFICIAL MERCHANDISEの販売が決定した。

©2026 BELIFT LAB INC. & HYBE JAPAN & CJ 4DPLEX Japan All Rights Reserved.

「PROGRAM BOOK」（税込2,000円）は、グループ史上最大規模となった日本スタジアム公演の迫力あふれるライブパフォーマンスに加え、映画では描かれなかったメンバーの未公開インタビューも収録。さらに、公演や音盤制作に携わった関係者の証言やメンバーの素顔にも迫り、ライブの感動を余すところなく味わえる内容となっている。A2サイズのオリジナルポスターも封入され、あの夏の興奮がよみがえるスペシャルな一冊だ。

また、各メンバーの「PRINTED PHOTO」（全3種／ランダム・税込300円）も登場。ステージで輝く姿を収めた写真は、メンバーごとに全3種の絵柄が用意されている。

さらに、映画ロゴを使用した「WAPPEN KEYRING」（税込1,500円）、「POUCH」（税込2,500円）、「MUG CUP」（税込2,500円）もラインナップ。ENHYPEN初の映画公開を記念したアイテムが多数そろう。

加えて、劇場限定で購入者特典付きのオリジナルポップコーンバッグ（全1種／税込1,500円）の販売も決定。購入特典として、メンバーのパフォーマンスカットを使用したポストカード（全2種／ランダム配布）が付属する。

この機会に、ぜひ劇場でチェックしてほしい。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

■【写真】ソンフン、夜の大阪で青春映画の主人公に「どこにいても絵になる」

■【写真】ソヌ、透き通る"毛穴ゼロ肌"「好きすぎる」

■【写真】ENHYPEN、凛々しい韓服姿で魅了