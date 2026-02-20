福士蒼汰＆吉川愛、『新しいカギ』学校かくれんぼ参戦 | RBB TODAY

21日19時から放送のバラエティ番組『新しいカギ』（フジテレビ系）で、福士蒼汰と吉川愛が人気企画「学校かくれんぼ」に参戦する。

同番組は、霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、ハナコ（菊田竜大、秋山寛貴、岡部大）が出演する総合お笑いバラエティだ。

「NZ２WARS」左から）せいや、粗品、長田庄平『新しいカギ』（C）フジテレビ

今回の対戦相手は、長野県長野市にある長野日本大学小学校・中学校・高等学校の合同チーム、約1500名の児童・生徒たち。児童・生徒側は、過去の放送を分析し週2回の活動を行ってきた「新しいカギ委員会」を中心に周到な準備をしており、白熱した展開が予想される。

「NZ２WARS」左から）せいや、長田庄平、粗品、岡部大『新しいカギ』（C）フジテレビ

「NZ２WARS」左から）松尾駿、菊田竜大、秋山寛貴、せいや、岡部大『新しいカギ』（C）フジテレビ

かくれんぼ実施日の1週間前には事前告知が行われ、全校で隠れ場所の予想が実施された。「新日本かくれんぼ協会」会長の隠密マサル（長田）らに、予想を書いた付箋がびっしりと貼られた校内マップが公開されると、隠密は「これはすごい…！」、せいやは「警察の捜査みたい！」、粗品も「まじか！やばいやばい！」と驚きを見せた。

「学校かくれんぼ」左から）福士蒼汰、吉川愛『新しいカギ』（C）フジテレビ

ゲストとして、ドラマ『東京 P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）で警察官を演じている福士と吉川が、今回は“追われる身”として参加する 。福士は「いかに隙をついていけるかが勝敗のカギになりそう」と語り、吉川も「絶対に負けません！」と意気込みを見せている。

「学校かくれんぼ」左から）菊田竜大、秋山寛貴、岡部大、吉川愛、福士蒼汰、長田庄平、松尾駿、せいや、粗品『新しいカギ』（C）フジテレビ

「学校かくれんぼ」左から）菊田竜大、秋山寛貴、岡部大、吉川愛、福士蒼汰、長田庄平、松尾駿、せいや、粗品『新しいカギ』（C）フジテレビ

隠れ場所について、福士は盲点を突いたスポットに身を潜め、吉川には番組史上最高記録の高さを誇る巨大なセットが用意された。一方、岡部は雪の下に身を潜める初の「雪隠れ」を敢行する。

他にも、なぞなぞ企画「NZ2WARS」第3弾が放送される。今回は埼玉県熊谷市の石原小学校の児童たちとスペース・ポリスの岡部が、地球征服を企むギャラクシー・ギャング（せいや、粗品、長田、松尾、菊田、秋山）となぞなぞで対決する。