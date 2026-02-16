 オードリー若林が3週間休養を発表「ダメージの蓄積」「ハングアウトするのよ」 | RBB TODAY
オードリー若林が3週間休養を発表「ダメージの蓄積」「ハングアウトするのよ」

若林正恭【撮影：竹内みちまろ】
　お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が14日深夜放送の『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演し、声帯の治療のために3週間休養することを発表した。

　若林は喉の不調のため、1月24日、31日の同番組の放送を欠席していた。

　この日の放送で若林は、「声帯がね、もうボロボロらしい」と診断を受けたことを報告。医師には「大谷（翔平）さんの手術前の肘だ」と言われたと明かし、ポリープなどではなく、「ベース炎症が起きてるんだって、ずっと。ダメージの蓄積だって」と説明した。

　今回の喉の不調について若林は、当初は風邪を引いていると思っていたとのこと。しかし、ベース炎症が起きているため、「ちょっとの乾燥とかちょっとの鼻炎とかで声が出なくなる状態なの」と明かした。

　また、若林は「来週の水曜発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」とフライング発表。「全く声出しちゃいけないんだって。3週間、一言も。治療したあと」と話し、この方法がもっとも治療が長持ちする手段であると説明した。


オードリー若林、父の死で人生観が変わる「積み上げてきたキャラがおじゃんに」
画像
オードリー若林正恭が、5月1日放送の『中居正広のキンスマスペシャル』（TBS系）に出演。人生観が変わったという父との思い出を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/05/02/178776.html続きを読む »

オードリー若林、現在のオードリーは「俺のプランと違う」と嘆き!
画像
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭と春日俊彰が、29日放送の「アメトーーク!」（テレビ朝日系）の「コンビ芸人ホームルーム」企画に出演。若林が現在のオードリーは「俺のプランと違う」と嘆く場面があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/03/30/159389.html続きを読む »

《福田マリ》

