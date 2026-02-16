再スタートの地は10億円超マンション!?BTSら指導の元トレーナー、巨額詐欺被害後の近況 | RBB TODAY

15億ウォン（約1億6500万円）の詐欺被害を受けたフィットネストレーナーのヤン・チスンが、新たな人生を歩んでいる。

去る2月15日、ヤン・チスンはYouTubeチャンネル「ヤン・チスンのマクチューブ」を通じて、「ヤン・チスン、100億ウォンの漢江（ハンガン）ビューマンションで人生第2幕を始めた理由？」というタイトルの動画を公開した。

この日、ヤン・チスンはソウル清潭洞（チョンダムドン）にあるマンションで、「9時に出勤する」と話した。このマンションは、最近相場価格が100億ウォン（約11億円）を突破した高級住宅だ。

ここは、ヤン・チスンの新しい職場だ。彼は、マンション内のプール、ゴルフ場、ピラティス、グループ・エクササイズ、サウナなどの共用施設を運営・管理する役職に就いた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ヤン・チスンのマクチューブ」）ヤン・チスン

これについて、彼は入居者から「ほかのマンションの共用施設はこうしているらしい」「あそこに住んでいたときはあったのに、なぜここにはないのか」といった不満を言われることもあるとして、「それが1、2人ではなく、数千人にも及ぶ。社会人生活はジムの運営よりも大変だ」と吐露した。

また、ヤン・チスンは、「自分もここに住みたい。このマンションを出ても、ここより良い場所はない」と語り、住民に対する羨望の眼差しを向けた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ヤン・チスンのマクチューブ」）ヤン・チスン

そして、彼は34階のスカイラウンジへ移動し、「一生懸命生きなければならないと思った。最高の共同施設を作りたい」と意気込みを語った。

なお、BTS・JINや女優ハン・ヒョジュ、俳優キム・ウビンを指導したヤン・チスンは、ジムの保証金詐欺に遭い、約15億ウォンの金銭的被害を受けた。その余波で、2025年7月に運営していたジムが廃業した。

