大原優乃、“もこもこ”マフラーのかわいすぎる私服ショットにファン悶絶！「可愛さバク烈」 | RBB TODAY

9日、女優の大原優乃が自身の公式インスタグラムを更新し、冬らしい“もこもこ”な私服ショットを披露した。
公開された写真は、薄暗い空をバックに撮影されたもの。大原は、暖かそうな白のニットカーディガンを羽織り、首元には顔の半分が隠れてしまうほどボリューミーなライトグレーのマフラーを巻いている。マフラーに顔をうずめて上目遣いでカメラを見つめるカットや、マフラーを手で押さえて口元を隠したカットなど、寒空の下で少しあどけない表情を見せており、ふわふわとした素材感が大原の柔らかな雰囲気を際立たせている。
大原は「寒い冬は、もこもこ着たくなるよね。私服で撮ってもらったよ」とつづった。この投稿を見たファンからは、「モコモコが優乃ちゃんの柔らかな感じを際立たせててかわいいです」「めちゃめちゃお似合い」「私服がなんか1番ナチュラルで素敵でございます」「可愛さバク烈」など絶賛の声が寄せられている。
