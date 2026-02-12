あのちゃん、3年間続けた「オールナイトニッポン0」終了を報告！「苦渋の決断」「次に進むために僕からオサラバ」 | RBB TODAY

11日、“あのちゃん”ことあのが自身のXを更新。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送）が、3月末で終了することを報告した。

投稿では「『あののオールナイトニッポン0』は3月いっぱいで終了します！ 去年、僕が自分で辞めると言いました。自分で決めました」と明かし、「次に進むために僕からオサラバします」と胸中をつづった。

番組終了については「このまま続けるという選択肢があることのありがたさを感じながら、だからこそ自ら手放すのは苦渋の決断で、とても悩んだけど」と葛藤を吐露。一方で、「自分なんかは一年続けば良い方と思ってたものが三年も続き、人との会話が苦手な僕に、オールナイトニッポンが“一人喋り”の魅力を教えてくれました」と振り返り、番組で得た手応えも言葉にした。

放送が毎週必ずやってくる生放送であることにも触れながら、「良いことがあった一日の終わりも」「嫌なことばかりでクソみたいな一日の終わりも」ラジオがあることに救われたとし、「繋がる一心でした」とリスナーへの思いも記した。最後にあのは「ラジオをやってよかったと思ったからこそ、やめられます。あのANN0は完成したのだ。残りも3月31日まで何卒宜しゅう。」と締めくくった。

『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』は、2023年4月に放送開始。あのは約3年間、パーソナリティを務めた。この投稿にファンからは「あのちゃん3年間ほんとお疲れ様」「最終回まで良い夜にしましょう！」「毎週楽しみをくれて本当にありがとう」といった感謝や労いの声が寄せられている。